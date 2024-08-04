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  • Руслан Хусаинов
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Носимый кардиовертер-дефибриллятор — это безопасное и эффективное устройство

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of the American College of Cardiology, новый водостойкий кардиовертер-дефибриллятор (P-WCD), который можно носить с пластырем, является безопасным и эффективным устройством для пациентов с риском внезапной остановки сердца.

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