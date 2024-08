Носимый кардиовертер-дефибриллятор — это безопасное и эффективное устройство

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of the American College of Cardiology, новый водостойкий кардиовертер-дефибриллятор (P-WCD), который можно носить с пластырем, является безопасным и эффективным устройством для пациентов с риском внезапной остановки сердца.