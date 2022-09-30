В Московской области полицейские помогли эвакуировать пожилых граждан из горящего пансионата

Экипаж отдела полиции по г.о. Черноголовка в составе оперуполномоченного уголовного розыска капитана полиции Александра Боровинского и полицейского-водителя сержанта полиции Максима Сидоренко, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о возгорании в деревне Кабаново пансионата для пожилых граждан.