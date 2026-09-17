Золото и платина выросли в цене на мировых рынках

Платина подорожала на 2%, золото — на 0,8%. Основные площадки торговли: Лондон, Нью-Йорк и Шанхай, на них приходится свыше 90% глобального оборота.
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