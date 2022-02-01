Аргументы недели

97 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Гитлер оправдывал своё нападение на СССР именно как превентивный удар. Бумеранг возвращается?Коротченко: лучше...
  • Игорь Кузнецов
    Всё правильно, "бесконтактная война" и ПТУРС здесь ни при чём. ПЗРК просто "не достанет", а РЛС и ракеты ПВО уничтожа...Политолог Суздаль...
  • Александр
    Это кто Вам такое сказал. В связи с климатическими условиями у нас выращивается больше мягких сортов. Это не значит ч...Россия расширяет ...

Вице-спикер ГД Кузнецова заявила, что более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом

Вице-спикер ГД Кузнецова заявила, что более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом

Вице-спикер ГД, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх