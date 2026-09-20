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Царьград

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Борис Джонсон призвал Россию "отпустить" свою империю. Британия уже это сделала

Борис Джонсон призвал Россию "отпустить" свою империю. Британия уже это сделала

Борис Джонсон решил дать России совет по украинскому вопросу, предложив "отпустить" соседнюю страну. Свои слова экс-премьер связал с историей британской империи.

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