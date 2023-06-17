Под Красноярском хотят строить детский центр за пять миллиардов рублей

В Красноярском крае хотят построить современный детский центр отдыха «Сибирь 2.0». Соглашение об этом на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали краевое правительство и компания «Национальный оператор детского отдыха» (НОДО).
В Красноярском крае хотят построить современный детский центр отдыха «Сибирь 2.0». Соглашение об этом на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали краевое правительство и компания «Национальный оператор детского отдыха» (НОДО).
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