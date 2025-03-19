Юрист Осянин: не все коммунальные услуги в квитанциях обязательны для оплаты

Не все указываемые в квитанциях коммунальные услуги обязательны для оплаты. Об этом 19 марта рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.
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