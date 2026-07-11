Евроинтеграция Молдовы: старт дан, но путь очень долгий и успех не предрешен

Евросоюз дал Молдове «зеленый свет» на начало переговоров о вступлении. Звучит как прорыв. Но если копнуть глубже, это скорее политическая инъекция адреналина для угасающего рейтинга правящей партии, чем реальный билет в счастливое европейское будущее.