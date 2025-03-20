Новый MG4: китайский электрокар с дизайном от Cyberster и LFP-батареей

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♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Новый полностью электрический хэтчбек MG4 появился в списках Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), что подтверждает его скорый выход на рынок.