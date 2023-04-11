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До и после. Как обновить кухню с минимальными усилиями. 3 простых совета

До и после. Как обновить кухню с минимальными усилиями. 3 простых совета

Кухня – наиболее обитаемое место в любом доме или квартире: здесь проходят семейные завтраки, обеды и ужины, тут случаются задушевные разговоры за чаем или кофе, а хлопотливые хозяйки проводят большее количество времени, чем в любой другой комнате.

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