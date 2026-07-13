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Балотелли вспомнил, как подколол Ибрагимовича фотографией с кубком Лиги чемпионов: «Спроси его об этом»

Бывший нападающий « Интера », « Милана » и сборной Италии Марио Балотелли рассказал о своей реакции на критику со стороны Златана Ибрагимовича .

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