О зарплатах, дорогах и парках. Вячеслав Франк рассказал, как изменился Барнаул за год

Ежегодное выступление главы города о работе администрации, ожидаемо, пришлось по душе почти всем депутатам 5 января глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами городской Думы о результатах работы за 2023 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии