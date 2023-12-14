Nasdaq отменила некоторые ордеры клиентов из-за сбоя

Nasdaq Inc. пришлось работать над исправлением системной ошибки, которая повлияла на тысячи биржевых ордеров клиентов, в результате чего некоторые из них были отменены и была предоставлена неверная клиринговая информация, пишет Bloomberg.
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