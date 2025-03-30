«Борнмут» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. Борнмут – Манчестер Сити Дата проведения 30 марта, 18:30, «Дин Корт» превью матча онлайн статистика коэффициенты Статистика Кубка Англии.
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