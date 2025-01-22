Кабмин обсудит финансирование ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство РФ сегодня проведет очередное заседание. На нем будет обсуждаться выделение средств на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
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