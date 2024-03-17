🗳 В ЦИК в Москве проходит брифинг по итогам двух дней голосования Явка на 09:45 с учетом ДЭГ составила 61,37%.
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🗳 В ЦИК в Москве проходит брифинг по итогам двух дней голосования Явка на 09:45 с учетом ДЭГ составила 61,37%.