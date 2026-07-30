ВС РФ освободили Красноярское, Юрченково, Могрицу и Малую Слободку

Российские военные освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике и установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка в Сумской области.
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