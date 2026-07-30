ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

272 подписчика

ВС РФ освободили Красноярское, Юрченково, Могрицу и Малую Слободку

ВС РФ освободили Красноярское, Юрченково, Могрицу и Малую Слободку

Российские военные освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике и установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка в Сумской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии