Против Пугачёвой и Галкина* не стали возбуждать дела о фейках об Армии России

Следователи не увидели в действиях артистов дискредитации Вооружённых сил.Следственный комитет не нашёл оснований возбуждать уголовное дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* и вернул материалы, по которым проводилась проверка, в столичное ГУ МВД.