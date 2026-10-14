Британское издание The i Paper оценило обострение отношений между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским как наиболее серьёзный конфликт между ними со времени перепалки в Овальном кабинете в феврале 2025 года.
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