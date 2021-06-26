Весенние водопады Южного Урала

Водопадов на Южном Урале предостаточно, но все их имеет смысл посещать только в мае, после они пересыхают, а потому желающих в начале мая побывать в таких живописных местах очень много говорят 1 мая было столько групп, что образовывались огромные очереди и каждый турист снимал штук по 5 клещей благо мы поехали во второй день первомайских праздников, по кустам не шарохались, и очереди с клещами нам не встречались мы целы, невредимы, не покусаны, довольны Редактировать галереюДобавьте описаниеВид на водопад со скалыРедактировать галереюДобавьте описаниеГадельшаСамый высокий из южно-уральских водопадов - Гадельша, находящийся на территории соседней республики Башкортостана водопад состоит из трёх живописных каскадов, а общая высота - 20 метров Находится водопад близ городка Сибай, ехать из Челябинска пришлось около 400км, но виды того стоили.