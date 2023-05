Производимая и потребляемая энергия из разных источников в мире за год. В ТВтч: ⛽ Нефть и мазут: 51,170 💣 Уголь: 44,473 🔥 Природный газ: 40,375 💧 Энергия воды (ГЭС и приливы): 11,183 ☢️ Атомная энергетика: 7,031 💨 Ветер: 4,872 ☀️ Солнце: 2,702 ♻️ Биотопливо: 1,104 ⚡️ Другие возобновляемые источники: 763 The post Вот вам вся мировая энергетика first appeared on Чёрт побери.