Весной 2022 года Светлана Малькова села в самолёт до США не одна: с ней летели дочь Анна и сыновья Александр и Аким.
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