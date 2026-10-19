В штате Флорида, на уровне 11-го судебного округа, судья Ариана Фахардо Оршан выдала ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.
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