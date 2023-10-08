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Закон, порядок, государство

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Всего 1 незаметная запись в трудовой может лишить части пенсии в октябре

Всего 1 незаметная запись в трудовой может лишить части пенсии в октябре

Пенсия остается единственным источником средств для большинства пожилых граждан. Однако, некоторым пенсионерам приходится сталкиваться с проблемами, связанными с размером выплаты, когда Социальный фонд начинает задавать вопросы о стаже получателя и достоверности его документов.

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