Всего 1 незаметная запись в трудовой может лишить части пенсии в октябре

Пенсия остается единственным источником средств для большинства пожилых граждан. Однако, некоторым пенсионерам приходится сталкиваться с проблемами, связанными с размером выплаты, когда Социальный фонд начинает задавать вопросы о стаже получателя и достоверности его документов.