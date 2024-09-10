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Как живущий в США Бурковский отреагировал на уход из жизни Маслякова

Как живущий в США Бурковский отреагировал на уход из жизни Маслякова

Актер Андрей Бурковский выразил своё уважение к памяти Александра Маслякова, который был выдающимся деятелем искусства РФ и незаменимым ведущим КВН.

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Комментарии
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АР
Александр Р
Кому интересно что говорят русофобы в США?
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22 час.

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