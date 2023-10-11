ЕАБР может разместить исламские облигации на $500 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в 2024 году разместить на международных рынках сукук (исламский эквивалент облигации) на $500 млн для финансирования проектов в Центральной Азии, цитирует «Интерфакс» сообщение банка.
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