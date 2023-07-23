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Лукашенко показал Путину карту переброски войск Польши к границам Союзного государства

Лукашенко показал Путину карту переброски войск Польши к границам Союзного государства

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным продемонстрировал своему собеседнику карту переброски войск Польши к границам Союзного государства.

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