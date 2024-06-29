Axios: США предложили новую формулировку в соглашение между ХАМАС и Израилем

Администрация президента США Джо Байдена предложила новую формулировку одной из статей потенциального соглашения о прекращении огня и обмене заложников между ХАМАС и Израилем для урегулирования конфликта.
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