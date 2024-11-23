РБК: в Петербурге стабильно падает потребительская активность населения

В Петербурге обнаружены признаки стабильного снижения потребительской активности населения. К такому выводу пришли экономисты после анализа данных по объемам производства пищевой продукции в городе и итогов розничной и оптовой торговли в январе-сентябре 2024 года.
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