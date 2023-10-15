Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Не надо ля/ля Ещё в бытность Черномырдина вице-премьером по ТЭК я подготовил, а он одобрил проект «прекратить несанкц...Азербайджан одерж...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Борзописец маладес, ах красава, т. е. усе по плану буржуинов... Не виноватая я... Он сам меня назначил... А мы то, ка...Не ищите врагов в...
  • Зоя Копань
    Ещё раз о Незалежной, ведь вся наша "элита" во главе с Черномординым и Зурабовым вкладывали деньги не в молодое покол...Азербайджан одерж...

Азербайджан одержал победу. Какие выводы должна сделать Россия?

Азербайджан одержал победу. Какие выводы должна сделать Россия?

Кадры поднятия государственного флага Азербайджана над бывшим городом Степанакерт (ныне – Ханкенди) лично президентом Ильхамом Алиевым стали финальным аккордом многолетнего, если не сказать столетнего, конфликта между армянами и тюрками за территории Нагорного Карабаха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Ещё раз о Незалежной, ведь вся наша &quot;элита&quot; во главе с Черномординым и Зурабовым вкладывали деньги не в молодое поколение Малороссия, а в их &quot;элиту&quot;, позволяли им воровать наш газ,предпринимательская торговля шла, так называемая элита незалежной оперившись, наложила на все ништяки от России и прогнулась под янков(одним словом перекупили), продали им все до нитки, даже землю(вот почему земельные корпорации янков так хотят чтобы они воевали до последнего украинца), вот поэтому мы и забираем свою землю продутую  украинцами!
Ответить
5 час.
ВТ
Врам Тавризов
Не надо ля/ля Ещё в бытность Черномырдина вице-премьером по ТЭК я подготовил, а он одобрил проект «прекратить несанкционированные перепуски газа на Украине» и кое-какие шаги с его распоряжений начались К сожалению, через несколько месяцев он стал Премьер-министром  и определённые круги не позволили ему довести дело до результата Да и его окружение сменилось и оставляло желать лучшего
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх