Азербайджан одержал победу. Какие выводы должна сделать Россия?

Зоя Копань

Ещё раз о Незалежной, ведь вся наша "элита" во главе с Черномординым и Зурабовым вкладывали деньги не в молодое поколение Малороссия, а в их "элиту", позволяли им воровать наш газ,предпринимательская торговля шла, так называемая элита незалежной оперившись, наложила на все ништяки от России и прогнулась под янков(одним словом перекупили), продали им все до нитки, даже землю(вот почему земельные корпорации янков так хотят чтобы они воевали до последнего украинца), вот поэтому мы и забираем свою землю продутую украинцами!