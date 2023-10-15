Кадры поднятия государственного флага Азербайджана над бывшим городом Степанакерт (ныне – Ханкенди) лично президентом Ильхамом Алиевым стали финальным аккордом многолетнего, если не сказать столетнего, конфликта между армянами и тюрками за территории Нагорного Карабаха.
Азербайджан одержал победу. Какие выводы должна сделать Россия?
Комментарии
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Зоя Копань
Ещё раз о Незалежной, ведь вся наша "элита" во главе с Черномординым и Зурабовым вкладывали деньги не в молодое поколение Малороссия, а в их "элиту", позволяли им воровать наш газ,предпринимательская торговля шла, так называемая элита незалежной оперившись, наложила на все ништяки от России и прогнулась под янков(одним словом перекупили), продали им все до нитки, даже землю(вот почему земельные корпорации янков так хотят чтобы они воевали до последнего украинца), вот поэтому мы и забираем свою землю продутую украинцами!
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5 час.
ВТ
Врам Тавризов
Не надо ля/ля Ещё в бытность Черномырдина вице-премьером по ТЭК я подготовил, а он одобрил проект «прекратить несанкционированные перепуски газа на Украине» и кое-какие шаги с его распоряжений начались К сожалению, через несколько месяцев он стал Премьер-министром и определённые круги не позволили ему довести дело до результата Да и его окружение сменилось и оставляло желать лучшего
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26 мин.
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