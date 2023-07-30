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Окружение Дембеле считает, что «Барса» предлагала включить его и Гави в сделку по обмену на Мбаппе. Из-за этого Усман задумался о переходе в «ПСЖ» (L’Equipe)

Вингер очень близок к подписанию контракта с парижанами, не хватает только окончательного подтверждения сделки с его стороны.

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