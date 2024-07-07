Одесса готовится к русскому десанту.

Украинские соцсети с ужасом пишут о нескончаемых ударах по портовой инфраструктуре Одесской области. Военные строители спешно возводят на пляжах дополнительные оборонительные сооружения, а спецслужбы ловят подпольщиков.
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