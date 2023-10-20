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«Сезон закрыт? Сомневаюсь»: в лесах под Петербургом до сих пор обильно собирают грибы

Грибники делятся полными корзинами с «добычей» в социальных сетях. Несмотря на минусовые температуры по ночам и выпавший на этой неделе мокрый снег, в лесах под Петербургом грибники продолжают выходить на «охоту».

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