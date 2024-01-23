Гололед в Сочи стал причиной нескольких ДТП в центре города, перекрыта крупная транспортная развязка

Гололед в Сочи стал причиной нескольких ДТП в центре города, перекрыта крупная транспортная развязкаВ Сочи опустившаяся до минус 2 температура воздуха стала причиной сильного гололеда на некоторых участках дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии