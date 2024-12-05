Украинский офицер Кит рассказал об опыте под командой сержанта

Украинский офицер Владимир Кит был мобилизован в Львове в августе 2023 года. После прохождения офицерских курсов на Ровенском полигоне, вместо руководства взводом, фактически подчинялся младшему сержанту из-за отсутствия опыта.
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