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Месси – фанатам «Барсы»: «Скучаю по вам. Надеюсь, скоро вновь увидимся и вы будете гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире» 

- С каким посланием вы бы обратились к болельщикам «Барселоны»? – Я очень сильно скучаю по всем вам. Надеюсь, скоро мы вновь увидимся и вы будете гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире, – сказал экс-форвард «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами» по случаю юбилея «блауграны», которой 29 ноября исполнилось 125 лет.

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