Мигрантов хотят привязать к работодателям

Сделать работодателей ответственными за трудовых мигрантов предложил Минтруд. Согласно предложенному законопроекту, будет создан специальный документ, подтверждающий право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России.
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