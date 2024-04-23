"Не стоило начинать": Комбат Ходаковский указал на "обетованную дорогу" к Победе

ВУ

Владимир Уфимцев

Кака жаль, что сидящие в тылу губеры, все эти "ставленники Кремля", тихо посапывают во все дырки и... пережидают. Потому что ничего нового, никакой "дороги обетованной" они не ищут, и искать, поверьте мне, уже точно не будут... Что делать? А провести ротацию: как сказал господин товарищ Главный, "... новая элита формируется ТАМ, на полях сражения". Вот и надо помочь в ее формировании - "оттуда" отзывать и направлять на служение Отечества, на самые опасные, ответственные регионы страны. Ленинградская и Московская области, Свердловская и Челябинская области - это всегда (!) был "опорный край Державы". Вот и надо возвращать первоначальный смысл всему этому...