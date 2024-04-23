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Царьград

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"Не стоило начинать": Комбат Ходаковский указал на "обетованную дорогу" к Победе

"Не стоило начинать": Комбат Ходаковский указал на "обетованную дорогу" к Победе

Александр Ходаковский заявил об "обетованной дороге" к Победе. Русский комбат рассказал, за что мы воюем.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Кака жаль, что сидящие в тылу губеры, все эти &quot;ставленники Кремля&quot;, тихо посапывают во все дырки и... пережидают. Потому что ничего нового, никакой &quot;дороги обетованной&quot; они не ищут, и искать, поверьте мне, уже точно не будут... Что делать? А провести ротацию: как сказал господин товарищ Главный, &quot;... новая элита формируется ТАМ, на полях сражения&quot;. Вот и надо помочь в ее формировании - &quot;оттуда&quot; отзывать и направлять на служение Отечества, на самые опасные, ответственные регионы страны. Ленинградская и Московская области, Свердловская и Челябинская области - это всегда (!) был &quot;опорный край Державы&quot;. Вот и надо возвращать первоначальный смысл всему этому...
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