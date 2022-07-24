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Киев отправил более 5 тыс. украинских женщин на передовую

Киев отправил более 5 тыс. украинских женщин на передовую

Число женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет около 50 тыс., из них свыше пяти тысяч уже находятся на передовой, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в ходе Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

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