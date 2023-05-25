Царьград

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Мир возможен: Путин рассказал о переговорах с Арменией и Азербайджаном

Мир возможен: Путин рассказал о переговорах с Арменией и Азербайджаном

Русский президент считает преодолимыми препятствия в армяно-азербайджанском конфликте.По словам президента России Владимира Путина, ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на ряд нерешенных вопросов, всё же близится к урегулированию.

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