Мир возможен: Путин рассказал о переговорах с Арменией и Азербайджаном

Русский президент считает преодолимыми препятствия в армяно-азербайджанском конфликте.По словам президента России Владимира Путина, ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на ряд нерешенных вопросов, всё же близится к урегулированию.
Русский президент считает преодолимыми препятствия в армяно-азербайджанском конфликте.По словам президента России Владимира Путина, ситуация между Арменией и Азербайджаном, несмотря на ряд нерешенных вопросов, всё же близится к урегулированию.
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