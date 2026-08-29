В Непале из зоны наводнения эвакуировали более 2,2 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные вооруженные силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
- АЛ «На восстановлени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым