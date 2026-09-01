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Происшествия

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В Хабаровске организатор автомастерской осужден за серию мошенничеств под предлогом ремонтных работ и технического обслуживания

Установлено, что в 2021 году подсудимый организовал собственную автомастерскую: арендовал производственное помещение и нанял штат специалистов по ремонту транспортных средств.

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