«Главный жених. Дамы просят с ним познакомить»: что известно о жизни Яна Абрамова после развода с Алсу

Весной этого года певица Алсу неожиданно объявила о разрыве с мужем спустя 18 лет брака. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, в своей программе «Завтрак со звездой» раскрыл подробности личной жизни бизнесмена после развода с артисткой.