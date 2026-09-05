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Царьград

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В России продают опасные для жизни автозапчасти. Взрыв может случиться прямо на дороге

В России продают опасные для жизни автозапчасти. Взрыв может случиться прямо на дороге

Газовые баллоны для автомобилей могут подвергать жизни водителей смертельной опасности. Особенно опаны баллоны, установленные более десяти лет назад.

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