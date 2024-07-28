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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко: проблемный участок трассы А-321 Барнаул — Казахстан починят к 2027-2028 году

Томенко: проблемный участок трассы А-321 Барнаул — Казахстан починят к 2027-2028 году

Работы планируют начать уже в следующем году — сейчас готовится проектно-сметная документация "Проблемный" 50-километровый участок дороги А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан собираются починить к 2027-2028 году.

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