Территория Дании выросла на 300 тысяч квадратных метров благодаря строительству самого длинного погружного тоннеля в мире

Территория Дании выросла на 300 тысяч квадратных метров / © Sund & Bælt Holding A/S Фемарнбельтский тоннель — автомобильный и железнодорожный тоннель длиной 18 километров, который после завершения строительства станет самым длинным сооружением такого типа в мире.