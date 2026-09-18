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Территория Дании выросла на 300 тысяч квадратных метров благодаря строительству самого длинного погружного тоннеля в мире

Территория Дании выросла на 300 тысяч квадратных метров благодаря строительству самого длинного погружного тоннеля в мире

Территория Дании выросла на 300 тысяч квадратных метров / © Sund & Bælt Holding A/S Фемарнбельтский тоннель — автомобильный и железнодорожный тоннель длиной 18 километров, который после завершения строительства станет самым длинным сооружением такого типа в мире.

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