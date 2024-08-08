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Царьград

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Коц: раненого военкора Поддубного подобрал на дороге и отвез местный житель

Коц: раненого военкора Поддубного подобрал на дороге и отвез местный житель

Пострадавшего из-за атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) русского военного корреспондента Евгения Поддубного нашел и отвез в пункт оказание помощи житель Курской области.

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