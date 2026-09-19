Власти начали расследование из-за голосов нелегалов

Администрация США расследует свыше 1,6 тысячи голосований лиц, не являющихся гражданами страны. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.
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