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Власти начали расследование из-за голосов нелегалов

Власти начали расследование из-за голосов нелегалов

Администрация США расследует свыше 1,6 тысячи голосований лиц, не являющихся гражданами страны. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.

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