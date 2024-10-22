Андрей Назаров: «В России целая плеяда будущих звездных голкиперов. Главное – не срываться в Америку»

«Как я уже говорил, конкуренция в КХЛ увеличивается с каждым днем. Например, накануне «Адмирал» выиграл у «Спартака», а «Барыс» оказался сильнее у минского «Динамо» в гостях, хотя фавориты изначально были другие.
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