Шесть жертв: новые подробности теракта на ярмарке в Магдебурге

В Магдебурге число жертв теракта на рождественской ярмарке достигло шести человек. По данным агентства DPA, 52-летняя женщина скончалась от травм в больнице, что подтвердил представитель прокуратуры Наумбурга.
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