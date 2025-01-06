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Шесть жертв: новые подробности теракта на ярмарке в Магдебурге

Шесть жертв: новые подробности теракта на ярмарке в Магдебурге

В Магдебурге число жертв теракта на рождественской ярмарке достигло шести человек. По данным агентства DPA, 52-летняя женщина скончалась от травм в больнице, что подтвердил представитель прокуратуры Наумбурга.

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